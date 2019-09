Suure-Jaani õigeusu kiriku katus ootab ehituse lõpetamiseks vallalt toetust

"Vaadates, mis toimub tööturul, on hinnasurve päris suur ja oskajatel tegijatel on alati suured mitmeaastased projektid ees. Muinsuskaitse ei eraldanud meile palutud summat, seega soovime palvega pöörduda nii vallavalituse kui kohalike ettevõtete poole. Minu soov on see, et saaksime ehitustööde teise etapi ilusti ära lõpetada. Siis jääks ainukesena tegemata kiriku tagumine katus, kuigi ka see on kokku kukkumas," ütles Vetik.