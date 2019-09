Ilusate asjade inetu pale

Tekstiilitööstus on naftatööstuse järel teine kõige enam loodust saastav tööstus maailmas. Iga masinpesukorraga uhtub sünteetilistest materjalidest tehtud riietest reoveega põhjavette plastiosakesi. Kiirmoebrändide kvaliteedinõuded on madalad, et riided ei peaks vastu kauem kui ühe hooaja. Tehastes, mis asuvad peamiselt Bangladeshis ja Indias, valitsevad ohtlikud ja ebahumaansed töötingimused. Markantseim näide selle kohta on Bangladeshi tehase varing 2013. aastal. Väidetavalt olid teised ettevõtted seintesse tekkinud pragude avastamise järel hoonest lahkunud, kuid riidetehase töötajad sunniti tööle. Maja varises kokku ja surma sai 1134 inimest, vigastatuid oli teist sama palju.