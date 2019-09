Surnuna leitud Ülle kehal olid vägivalla tundemärgid

Surnukeha leiti ligi 50 kilomeetri kaugusel Veisjärve külast, kus naist kadumise eel viimati oli nähtud. Täpne surma põhjus selgitatakse ekspertiisis.

Kahe nädala vältel korraldati piirkonnas mastaapsed otsingud, milles osalesid lähedased, kohalikud elanikud, vabatahtlikud ja politseinikud. Kaasati jäljekoerad ja kasutati erinevat tehnikat, kuid naist leida ei õnnestunud.

"Ülle kadumise järel alustas politsei kriminaalmenetlust, sest kogutud info viitas, et tõenäoliselt ei olnud kadumine tema enda vaba tahe. Esialgsed tõendid viitavad kuriteole ning jätkame aktiivset uurimist naise surmale eelnenud sündmuste ja võimaliku kahtlusaluse kindlakstegemiseks,“ kinnitas Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass.

Milles surnukehal tuvastatud vägivalla tunnused täpsemalt seisnevad, Sass uurimise huvides ei avaldanud, nagu ka seda, millisest Viljandimaa järvest Ülle lõpuks leiti.

Politseijuhi sõnul on kahtlane tume auto, mille kohta politsei eelmisel nädalal infot otsima asus, endiselt üks võimalikke kuriteo avastamise juhtlõngu, kuid politseil on ka teisi niidiotsi, mida uuritakse. "Hetkel ei ole meil laekunud tolle musta auto kohta ka rohkem informatsiooni, kui küla elanikelt varem tulnud vihjed, et üks päev varem (enne Ülle kadumist – toimetus) nähti sellega seal sõitmas purjus seltskonda," rääkis Sass.

Ülle jäi kadunuks 27. augustil, kui pärast hambaarstilt tulekut tuli Veisjärve külas Karuli peatuses bussist maha ning pidanuks koju minema, ent sinna ta ei jõudnud. Politsei teatas juba 3. septembril, et on alust arvata, et Ülle kadumine ei olnud tõenäoliselt tema enda vaba tahe. Toona teatas politsei pressiesindaja Kerly Virk, et politsei tegi Ülle kadumisele järgnenud päevadel hulga toiminguid kõikvõimaliku uurimist edasiviiva info hankimiseks ja need on viinud kriminaalmenetluse alustamiseni.

Ülle ema ja vend rääkisid 4. septembril Sakalale, et Ülle oli igati positiivselt meelestatud ning pidi alustama õpinguid Viljandi kutseõppekeskuses IT tugiisiku erialal. Nende sõnul oli mõnekilomeetrine teekond bussipeatusest koduni Üllele tuttav ning ka pimedas ei oleks valmistanud selle läbimine mingeid raskusi. Ta ema ütles toona, et Ülle ei ole eriti seltskondlik ning tal ei olnud isiklikus elus konflikte ja ta teatas alati, kui ta kuhugi läks.

Kärstna kandis on kadumisjuhtumeid veelgi. Nimelt läks 2005. aastal samast külast kaduma 57-aastane Helgi, kelle kadumise põhjuse kohta tänini täit vastust ei ole. Samuti kadus sealsamas külas 2018. aasta mais 46-aastane Robi, kelle jalgratas leiti hiljem sealtsamast lähedalt, kuid kelle kohta tänaseni rohkem midagi teada pole.