Viljandi sünnipäev pakub rohkem tegevust kui mullu

Pidustuse korraldaja, Sakala keskuse direktor Jaanus Kukk ütles, et sünnipäeva ajaks on Turu tänav kinni pandud ning hoovides pakuvad tegevust kunstikool, huvikool, linnaraamatukogu, spordikeskus, jalgpalliklubi Tulevik, kultuuriakadeemia ja avatud noortetuba.

«Kui hakkasime kava kokku panema, arutasime erinevate asutuste juhtidega, kuidas teha niimoodi, et see poleks lihtsalt üks päev, kui on rida kontserte, vaid et leiduks ka tegevust. Asutuste juhid pakkusid ise välja, mida teha,» rääkis Kukk.