Maailma keskpunkt – Viljandi

ON VÄGA OLULINE, et meie targad ettevõtted ei toimetaks ainult Tallinnas ja Tartus. Just viimastel aastatel näen, kuidas tark ettevõtlus on pead tõstnud Viljandis ja Pärnus. Ei saa üle ega ümber Cleveronist. See on suurepärane näide, kuidas Viljandi-suuruses linnas sünnib tarkuse ja visaduse toel maailma mõistes unikaalne ja uuenduslik ettevõte. Aga mitte ainult ettevõte. Cleveroni idee anda praktilist kõrgharidust, kus kõrgkool ja ettevõte töötavad käsikäes, võiks leida järgimist ka meie suuremates ülikoolides. Sellised maailmatasemel ettevõtted suudavad Viljandisse tagasi meelitada maailmas haridust omandamas käinud noori. Aga ka talente väljaspoolt Viljandit ja Eestit. Tänapäeva maailmas ei saa kõike ise välja mõelda ja kohapeal õppida. On paratamatu, et mõned uued oskused tuleb sisse tuua koos ­uute inimestega.

Cleveron pole ainuke, silma on jäänud veel näiteks Eziil ja Solarstone.

VAADATES EESTI iduettevõtlust, olen aeg-ajalt mures olnud, et see on liiga palju kaldu infotehnoloogia poole. Viljandi puhul näen, et mastaap on märksa laiem. Suudame edukalt tegutseda ka mehhatroonikas, robootikas, energiatehnoloogias. Teame ju kõik, millised probleemid vaevavad Eesti energeetikat, mis põhineb suuresti põlevkivi põletamisel. Oleks tore, kui meie ettevõtted näitaksid, et nad suudavad selle probleemi lahendada. Muide, kui meie e-riigist räägitakse laialt, siis paljudele on üllatus, et Eesti elektrivõrgud on ühed «targemad» maailmas, märksõnaks Eleringi arendatav Estfeed (pange kõrva taha, tulevased iduettevõtjad Viljandis!).

Õigupoolest sama oluline, kui on uute tarkade ettevõtete tekkimine, on traditsioonilisemate ettevõtete targemaks muutumine. Seda nii tootmisprotsessis kui ka disainis, turunduses ja personalikoolituses.

HÜPPAN LÕPUKS ka ühe oma lemmikteema, hariduse juurde. Eesti ja Viljandi haridus on heas seisus, ainult väikeste murepilvedega silmapiiril. Üks murepilv on noorte õpetajate põud, eriti reaalaladel. Füüsikuna näen, kuidas noored füüsikud lahkuvad ülikoolidest, keemikud ja infotehnoloogid tõmmatakse ettevõtlusse, aga õpetajaks lähevad vähesed. Ühest küljest on mul hea meel, et meil on palju ettevõtteid, kes suudavad maksta neis valdkondades väga head palka. Aga kuidas siis saada kooli füüsikaõpetaja, kui ettevõttes makstakse noorele füüsikule 2500-eurost palka, samas kui koolis alustav õpetaja saab peaaegu poole vähem? Ja kui meil pole füüsikaõpetajaid, siis kust saab Cleveroni-sugune ettevõte oma tulevased töötajad? Selline ettevõte ei saa tegutseda ilma robootika-, infotehnoloogia- ja elektroonika- (aga ka disaini- ja turundus-) spetsialistideta.

Ka siin saavad ehk ettevõtjad ja probleemi tunnetavad inimesed koolidele appi tulla. Näiteks meie labori teadlased otsustasid hakata käima vahetustega lähikoolide füüsikatundides abiks. Midagi sellesarnast saavad teha ka ettevõtted. Ja kindlasti saab kaasa aidata kohalik omavalitsus, nii otseselt kui kaudselt, survestades riiki, kelle käes on kõige suuremad võimalused.