Muuseumi juhataja Aili Anderson rääkis, et nii laud kui lamp on kindlasti tuttavad kirjanikust tehtud fotodel.

«Kes Baturini tegemisi jälgis, see tunneb need esemed kindlasti ära,» märkis Anderson. «Kirjaniku järeltulijad tõid need möödunud neljapäeval muuseumile ära, aga see ei ole veel kõik. Muuseumisse on plaanis teha Baturini mälestusnurgake.»