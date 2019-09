Naistearst: naised küsivad aina enam nõu

Kontrollis käivate naiste arvukus paraneb iga aastaga. Alati on üks osa naistest, kes eriti sageli ei jõua naistearstile. Alles hiljuti sattusin lugema nupukest, kus kirjutati, et Viljandi naised ei käi PAP-testi tegemas. See statistika ei pruugi aga päriselt paika pidada. Eestis kutsutakse naisi sõeluuringule iga viie aasta tagant, kuid paljud naised käivad naistearsti juures PAP-testi andmas väljaspool kutsumise aega ning ükski naistearst ei jäta seda testi tegemata, kui naine pole tükk aega tema juures käinud. Naistearsti visiidil PAP-testi tegemise summa võetakse ravirahast ning see ei kajastu sõeluuringu haaratuse aruandes. Seega ei pruugi sõeluuringutel tõepoolest palju naisi käia, kuid see ei tähenda seda, et need naised oleksid kontrollimata.