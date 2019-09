Keskkonna eestvedaja Leo Ariva ütles, et ettevõtmine sündis vajadusest. «Olen ise lugeja ja kui sa vaatad enda ja teiste lugejate riiulit, siis näed, et väga palju väärt raamatuid lihtsalt seisab. Populaarseks läinud jagamismajanduse mõte on panna seisev ressurss liikuma ning need raamatud, mida ma ise ei loe ja mis pole enam minu silmis väärtuslikud, võivad olla sellised, mida teised otsivad,» rääkis ta.