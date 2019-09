MandoTrio vaatab tuleviku varjundeid

Albumil kõlab näiteks ühiskonnakriitiline "Nõuan linnurahu", mis on valminud koostöös Silver Sepa ja Kristiina Ehinaga ning teeb valusa sissevaate metsaraie pimedamasse poolde. Koostöös Riffarricaga loodi mehelikku jõudu kandev "Hakkame, mehed, minema" ning uue kuue on MandoTerrori projekti läbi saanud ka MandoTrio lugu "Ängri böörds".

„See album on meile suur samm edasi eelmisest, just omaloominguliste lugude arengu ja suurema arvukuse, kui ka pärimusmaterjali professionaalsema interpreteerimise poolest. Ühtlasi saime maha mitmete fantastiliste koostöödega teiste ägedate artistidega," rääkis bändi liige Tanel Sakrits.

MandoTrio on 2016. aastal Viljandis alguse saanud omaloomingut ning pärimusmuusikat viljelev koosseis, kes lisaks topeltkeelte tärinale kaasab enda lugudesse erineval moel nii trummi kui ka bassi. Bändi on nimetatud üheks parimaks näiteks nooruslikust folgiskeenest, just oma värske ning lennuka loomekeele poolest. MandoTrio 2018. aastal ilmunud debüütplaat "Ilma sünnib" nomineeriti Etnokulpidel parima debüütplaadi kategoorias.