Viljandis koguneb pillimeeste raskekahurivägi

Lugima sõnul on tema pere käsutuses olevasse Härjapea kõrtsi kinnisele koosviibimisele oodata 30–40 muusikut. "Ootame kindlasti ühinema ka neid pillimehi, kes enam aktiivselt ei tegutse. Need, kes üle Eesti ringi tuuritavad, kohtuvad eri koosseisudes nagunii," rääkis korraldaja. "Viljandi bändide päeva ju enam ei tehta ning see tundus kõige arukam viis kamraadid taas kokku tuua."

Lisaks rikkalikule pidulauale ootab külalisi vaba lava, mida eelmisel kahel aastal on ka väga elavalt kasutatud. "Eks kõik taha ju end näidata. Pigem on sedasi, et ei saa mehi enam lavalt maha," rääkis Lugima naerdes ning nentis, et ise ta enam rambivalgusesse ei kipu. "Ei taha jah enam. Mulle piisab täiesti helipuldis istumisest."