Festival kihas mesinikest ja meesõpradest

«Proua, ma näen, teil on mett puudu,» hüüatas kavala pilguga eakas mesinik kollases vihmakuues ja viipas kutsuvalt oma müügilaua poole. «Mul on vähe, ainult need purgid siin laual,» kommenteeris ta oma kaubakogust ja võrdles seda teistega. «Teistel on ikka riiulid ja letid tihedalt täis». Jüri Ots tuli Karksi-Nuia meefestivalile Pärnumaalt Koongast. «See ju siinsamas, naabervallas. Olen siin peaaegu kohalik,» vastas ta küsimusele, kas polnud liiga kauge nende väheste purkidega tulla.