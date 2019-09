Loosung «Pätile malka, õpetajale/arstile/tööinimesele palka» kuulub kindlasti populismi kullavaramusse, kuid ega ta iseenesest ju sisuliselt vale ole. Me kõik tahaksime uskuda ja loota, et ühiskonnale vajalikud inimesed elavad hästi ning kuritöö ei tasu ennast ära. Ja tegelikult ei tasugi. Kui vaadata, kuidas enamik vargaid, narkodiilereid ja muid madalama, ent samas arvukama kurjategijate kihi tegelasi vireleb, on üsna keeruline mõista, miks nad korralikuks ei hakka. Iseasi muidugi, kui palju päti ellusuhtumisega inimene ausa tööga teenida võiks.