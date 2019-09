Iga päev kaob Eestis mõni inimene. Tavaliselt leitakse nad üles juba 24 tunni jooksul. Sel nädalal käis uudistest läbi niisugune kurioosum, et Jõgevamaal kadunud Aaret taga otsivad politseinikud leidsid kirjeldustele vastava mehe pimeduses ringi uitamas, tuvastasid, et tema nimi on Aare, ja viisid ta koju, ainult et ... see polnud see Aare, keda otsiti. Viljandi politseinikud jälle leidsid kadunud Aksli jälgi ajades üles ühe teise mehe, kes abi vajas.