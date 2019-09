Reedeses Sakalas sõnas linna peaarhitekt Olav Remmelkoor, et see pole veel otsustatud. Samas leheloos leidis abilinnapea Kalvi Märtin jällegi, et parkimine peaks alles jääma, kuid tegelikkuses otsustab selle alles järgmine linnavalitsus, kes platsi valmimise järel nupu juures on. See nupu jutt pole seejuures kõnekujund, sest tulevikus saab tõepoolest lubada autosid platsile takistusposte nupulevajutusega alla lastes.