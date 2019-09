«Kõik õnnestus. Kõik peabki õnnestuma, et sellisele kohale sõita. Oli raske, aga pingutus viis sihile,» ütles meeskonna roolikeeraja Kristo Subi. «Pingutada tuli kõvasti – konkurendid pole pehmest puust. Aga legend oli hea,» lisas ta, kiites kaardilugeja ametis olevat venda Raido Subi. «Lõuna-Eesti ralli on alati hästi tehniline ja tahab saada hästi täpset legendi. Et rada õnnestus ilusti kirja panna, sai kiiresti sõita – seal ei näe ju väga midagi muidu.»