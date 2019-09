Filmiarvustus. No ei sure maha!

Olen pärit põlvkonnast, kes on kasvanud üles primitiivsete märulifilmidega. Lisaks tõigale, et need olid sama lamedad ja üheülbalised kui lõunane mannapuder koolisööklas, olid need saja neljakümne esimese koopiana VHS-ile jäädvustunud mõnusa pildimüraga. Nii et lõppeks polnud vahet, kas ekraanil üritas vaenlast väitsaga veristada Rambo või toppis oma suurt varvast võitluspartnerile ninna mõni Jean Claude van Damme’i tegelaskuju, ikka sadas lund. Sellega, et kõik Hollywoodi märulikangelased üheksakümnendatel nasaalse tooniga vene keeles täristasid, olid muidugi kõik filmisõbrad nagunii harjunud.