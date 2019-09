Kolm Viljandimaa päästjat pälvisid tunnustust

Päästeteenistuse Hõberist anti silmapaistvate teenete eest Lõuna päästekeskuse Suure-Jaani päästekomando pealik Rauno Ruudule. Päästeteenistuse medaliga tunnustati suure panuse eest päästeala arengusse Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Sigrit Murdlat, kelle peamine tööpiirkond on Viljandimaa ja Viljandi linn. Päästeameti teenetemedal hõbedaste tammelehtedega anti kümneaastase laitmatu ja silmapaistvalt hea teenistuse eest päästeametis Lõuna päästekeskuse Abja-Paluoja päästekomando päästjale Peep Kotkasele.

Suure-Jaani päästekomando pealik Rauno Ruut pidas oma tunnustuse põhjuseks pikaajalist tööd päästjana. "See on olnud alati mu põhitöö. 24 aastat töötasin Viljandi komandos ja nüüd kaks viimast aastat juhin Suure-Jaani komando tööd," ütles neljapäeval siseministrilt ja päästeameti peadirektorilt autasu vastu võtnud Ruut. Ta lisas, et tunnustus annab hea tunde ning kindluse, et töö on läinud asja ette.

Neljapäeval tunnustas päästeamet aumärkide ja tänukirjadega 131 inimest, kes on silma paistnud hoolivuse, missioonitunde ja vaprusega inimeste elu ja vara päästmisel või on osutanud märkimisväärseid teeneid päästevaldkonna arendamisel.

Ühtlasi tähistatakse tänavu 100 aasta möödumist organiseeritud tuletõrje loomisest ja üleriigilise ühtse päästevõrgustiku tekkimisest.

Elupäästja medali sai 58 inimest, nende hulgas lisaks päästjatele 11 eraisikut. Seekordsete elupäästjate hulgas on teiste seas näiteks mees, kes nägi teist meest läbi järvejää vajumas ning tõmbas ta külmast ja märjast hoolimata veest välja. Samuti naine, kes kortermajas tulekahju puhkemisel äratas oma naabrid ja juhatas nad õue, hoides sellega ära hullemad tagajärjed.

Kõiki elupäästjaid tänas president Kersti Kaljulaid. "Teie ise ja teie lood peegeldavad kõige ilmekamalt seda, kuidas me Eesti inimestele turvatunnet loome ja üksteist aitame. Usun, et kombinatsioon kõrge professionaalsusega kutselistest päästjatest, laiast ja teotahtelisest vabatahtlike võrgustikust ning iga üksikisiku teadmistest ja oskustest on ka edaspidi Eesti-suguse väikeriigi jaoks kõige mõistlikum ja efektiivsem lahjendus," ütles riigipea.

Lisaks elupäästemedalitele anti kätte kaks päästeteenistuse suurt kuldristi, kolm kuldristi, 11 hõberisti, 31 medalit, 9 kuldsete tammelehtedega teenetemedalit ning 18 hõbedaste tammelehtedega teenetemedalit.

Päästeteenistuse kuldristid pälvisid hindamatu panuse eest Eesti tuletõrje ajaloo hoidmisse ja vabatahtliku pääste arendamisse mittetulundusühingu Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi juhataja Tuve Kärner ning Balti riikide päästealase koostöö arendamise ning Eesti ametkondliku partnerluse kõrgel tasemel hoidmise eest Läti riikliku tuletõrje- ja päästeteenistuse peadirektor kindral Oskars Āboliņš.

Siseminister Mart Helme ütles aumärkide kätteandmisel, et päästetöö on palju laiem kui vaid tuletõrjumine. "Väga tähtis on vabatahtlike ja kutseliste päästjate koostöö: nad moodustavad ühtse päästevõrgustiku ning on oluliseks osaks elanikkonna kaitses ning laiapindses riigikaitses," ütles Helme. "Selleks, et saaksime ka järgmist suurt juubelit pidada, peame tegelema riigikaitsega ja päästjatel on selles väga oluline osa."

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles aumärkide tseremoonial, et tuletõrje on saja aastaga muutunud päästeks, kuid meie väärtused on jäänud samaks – kõik algab ikkagi inimesest.

"Igaüks meist kuulub ühtsesse päästevõrgustikku, sest me ise hoiame enda ohutuse ja turvalisuse võtit. Aga me peame hoidma ka neid, kes teiste inimeste ohutuse eest seisavad, sest see töö on vaimselt ja füüsiliselt väga raske. Meil on iga inimene oluline, iga töötaja, iga vabatahtlik päästab," ütles Tammearu.