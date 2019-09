Lõikuspeol vestetakse juttu ja tehakse märulit

Lõikuspeo programmijuhi Tarmo Noormaa sõnul on selle sügise festivali kava tõesti viimase Viljandi pärimusmuusika festivali lõikus. «Suvisel festivalil juhtus mitu korda nii, et kõik soovijad ei mahtunud kontserdipaika ära. Välja olid müüdud «Juurte jootmine» ja jutuvestja Tuupi mõlemad ülesastumised. Duo Ruut kontserdi eel ulatus soovijate järjekord mitmesaja meetrini, ka Puuluup tõi Kaevumäe pilgeni täis,» rääkis ta. «Et tegemist oli suurepäraste kavade ja kontsertidega, mis kannavad väga hästi edasi juulikuise festivali teemat «Hea lugu» ning mille kohta kuulsime kiitvaid sõnu paljudelt, kes kontserdipaikadesse kuulama pääsesid, otsustasime nad kõik lõikuspeole tagasi kutsuda ja huvilistele veel kord võimaluse anda. Tänavuse peo programmi on paigutatud ka mitu noort pärimusbändi, kes tulevad suure tahtmise ja võimsa hooga ning ilmselt müüvad saalid täis juba järgmistel Viljandi pärimusmuusika festivalidel.»