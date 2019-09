Idee väljatöötamise ajal käidi ka teiste linnade kolumbaariumeid vaatamas ning leiti, et neid saab ehitada väga erinevalt. Remmelkoor tõi välja, et näiteks Tallinnas on tehtud urnimüür maapinnal lookleva kalmena, samas Jõhvis on see betoonsein, milles on suured riiulid tihedalt üksteise kõrval.