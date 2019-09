Ebakindlus pole kellelegi hea, eriti hariduses

Me kõik teame, et on õpilasi, kellele on suure kooli õpikeskkond raskesti talutav, nad vajavad tavalisest turvalisemat keskkonda ja individuaalsemat lähenemist. Meie vallas ei ole aga ühtki suurt kooli.

Omamoodi mure on see, et Leies pole kohapeal elavaid õpetajaid, sädeinimesi, keda saab nimetada maa soolaks. Seepärast ei kujunenud Leie koolist kogukonna keskust. Kui koolirahvas ei ole eredalt nähtav ja kogukonnale mitmeti vajalik, on karta, et kool hääbub, mitte ei tõmba noori peresid ligi ega anna lootust. Ähmase tulevikuga kool ei ole noortele õpetajatele ligitõmbav töökoht, kus end teostada, ja sageli on see küsitav valik ka lastele. See kõik on tinginud olukorra, et kvalifitseeritud õpetajaid, keda on kvaliteetse hariduse andmiseks vaja, on olnud Leie kooli raske leida.