Kunagi usuti ka seda, et asfaldile joonistatud triibud kaitsevad jalakäijaid. Ka see pole päris tõsi. Tänase Sakala esiküljeloos meenutatakse Viljandi statistikat, millest selgus, et enamik linna territooriumil aset leidnud traagilistest liiklusõnnetustest juhtus just ülekäigurajal.