Vabadussõja ausamba ilma loata ja ebaõnnestunud taastamine pahandab muinsuskaitset

Viljandimaa muinsuskaitseinspektori Anne Kivi sõnul on selline muudatus lubamatu ning vald omanikuna peab nüüd jälgima, et sammas taas korda saaks.

«Vabadussõja monument on ajaloomälestisena kaitse all ja sellele ei tohi lisandusi panna. See ei ole mingi tänavaäärne kuulutuste tulp, kuhu võib silte lisada. Sammas peab ikkagi terviklik ja ilus välja nägema,» rääkis Anne Kivi.