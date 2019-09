Mulgid on Sooglemäele elamuskeskust rajanud juba peaaegu sama kaua kui viljandlased veekeskust. Nüüd paistab, et asjad liiguvad mõlemal rindel. Viljandis haaras eraettevõtja asjal sarvist ning mulkidel on oma keskuse rajamiseks koos ligi kaks miljonit eurot. Projekti eestvedaja Maido Ruusmann kinnitab, et kogu kompleksi valmimist on oodata juba napi kahe aasta pärast. Tõsi, üle poole miljoni euro on ehitamiseks vajaminevast rahast veel puudu.