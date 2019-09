Noored õpivad mängude kaudu tundma Valga-, Viljandi- ja Lääne-Virumaad

Looduskaitsekuu sõnum oli, et loodushoid on igaühe enda kätes, ning ka maastikumängud õpetavad väikeste ja igapäevaste tegevuste kaudu loodust hoidma. Kokku osaleb mängus ligi 500 õpilast 20-st koolist, kes muu hulgas tutvuvad keskkonnaasutuste tegevusega, et tulevikuski saaks nende juurde teadmisi ammutama minna, teatas amet.