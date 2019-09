Kadunud meest otsides avastati veel üks eksinu

Seejärel lahkusid politseinikud turuplatsilt ning suundusid linna kontrollima. Ühtäkki tuli turuplatsi ääres seisvatelt taksojuhtidelt kõne, et üks eakas meeltesegaduses mees istus ühte taksosse ja soovis sõitma minna. Taksojuhid arvasid, et ehk on see Aksel, andsid kiirelt info politseile edasi ning tegid korrakaitsjate saabumiseni taadiga juttu.

Tagasi turuplatsile jõudnud piirkonnapolitseinikud tuvastasid, et see ei ole teps mitte Aksel, vaid meeltesegaduses mees, keda politseinikud on varemgi otsinud ning koju tagasi aidanud. Välistamaks võimaluse, et see mees taas kuskile seiklema läheb, võtsid patrullijad ta auto peale ning toimetasid turvaliselt koju. Praeguseks on ka Aksel leitud ning viibib meditsiinitöötajate valvsa pilgu all.