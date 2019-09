Olustvere ametikoolis annavad tooni täiskasvanud õpilased

Kuigi Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli vastuvõtt on alles avatud, läheb kooli õppeosakonna juhataja Helle Aunapi sõnul kõik kenasti ning alatäitumusega erialasid ette näidata pole. Küll aga on ameteid, mida õppida soovijate hulk on nii suur, et paratamatult tuleb osal huvilistest leppida ukse taha jäämisega.