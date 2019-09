Rohkem kui 20 aastat tagasi sõitis teatri- ja filmikunstnik Pille Jänes kaaslastega mööda maalilist Halliste jõge ning märkas selle kaldal ehedat laastukatusega palktare. Kohe, kui ta seda nägi, oli talle selge: just seal tuleks filmida «Ristumine peateega». Toona elas seal Mati Ilvese eakas tädi, kes mehe sõnutsi kõik filmi tegemisega seonduva täpselt päevikusse üles tähendas. Muu hulgas on sellest ajast teada, et niita ja muidu korda luua talus filmi pärast ei tohtinud: paik pidi näima laokil.