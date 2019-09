Rästiku tunneb sageli ära sakilise seljamustri järgi. Kuid siksaki asemel võib muster koosneda ka rombidest, ovaalidest või triipudest. Samuti on kohatud üleni musti rästikuid. Rästiku silm on punakarva ja tema pupill on vertikaalne erinevalt nastiku ümarast – see annab talle kurjakuulutava ilme. Rästikul on tagasihoidlik nägemismeel, kuid erk haistmine, millele aitab kaasa kahe­haruline keel.