Mõõdukat suvesooja jagub ka eelolevasse nädalalõppu

Neljapäeval koondub kõrgrõhkkond Ukraina ja Venemaa kohale, Skandinaaviast laieneb aga Läänemerele madalrõhkkonna serv. Öö on selgema taevaga ja peamiselt sajuta. Üksnes Saare- ja Hiiumaal võib hommikul tiba vihma tulla. Lõunakaare tuul on öö hakul nõrk, pärast keskööd tugevneb, saartel on vastu hommikut puhanguid 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6–11, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval lisandub Lääne-Eestisse pilvi. Hoovihma sajab eelkõige saartel, pärast lõunat ka mandri lääneosas ning lääne poolt alates pilved tihenevad. On hoovihma ja äikese võimalus saartel, pärastlõunal mandri lääneservas ja õhtul kandub sajupilvede serv Kesk-Eestini. Lõuna- ja edelatuul tugevneb sisemaal puhanguti 12, rannikul 17 meetrit sekundis. Õhusooja on 18–23 kraadi.

Reedel eemaldub madalrõhkkond Lapimaale, aga serv ulatub ikka veel Läänemere äärde. Idapoolne kõrgrõhuala suurt ülekaalu ei saavuta ja üle Eesti liigub hoogsajupilvi, päeval võib äikest olla. Puhub tugev lõuna- ja edelatuul, puhanguid on 14 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul läände. Õhutemperatuur on öösel 9–14, rannikul kuni 16, päeval tõuseb temperatuur 15–19 soojakraadini.

Laupäeva öösel tugevneb kõrgrõhuhari, mandril taevas selgineb ja ilm on sajuta. Saartele võib mere kohal tekkivaid pilvi jõuda ning on väike vihmavõimalus. Tuul nõrgeneb ning pöördub läänekaarest edelasse ja lõunasse. Õhutemperatuur on 5–10 kraadi. Päeval laieneb Skandinaaviast Läänemerele uue madalrõhkkonna serv ning tõstab meie saartel edela- ja lõunatuule taas tugevamaks, mandril püsib vaikne ilm. Sajuhooge on eelkõige Lääne-Eestis, ida pool vaid mõni üksik. Õhutemperatuur on 16–19 kraadi.