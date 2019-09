Täna varahommikul veidi enne kella 7 teatati politseile, et Põhja-Sakala vallas Vastemõisa külas on öö vältel kodust teadmata suunas lahkunud 77-aastane Aksel. Praeguseks on Akseli asukoht politsei pressiosakonna teatel kindlaks tehtud ja ta on meedikute hoole all.