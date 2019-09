Viljandi politseinikud kasutasid endale viga teha tahtnud mehe peal taserit

Et oli teada, et mees võib olla ohtlik nii endale kui ka teistele ja vajada abi, kasutas politseinik agressiivse mehe suhtes taserit, vältimaks veelgi raskemaid vigastusi ning sündmuse eskaleerumist. "Mees taastus elektrišokist üsna pea ja me saime ta anda üle kiirabitöötajatele, kes toimetasid ta kinnisesse raviasutusse," lisas politseijaoskonna juht.

Mis on taser?

Politsei- ja piirivalveamet soetas patrullidele elektrišokirelvad ehk taserid eelmisel aastal.

Postimees kirjutas mullu, et ameti kehtestatud elektrišokirelva standardi kohaselt peab relvadel olema kaks lasersihikut ning võimalus teha kaks lasku juhuks, kui esimese padruni nooled ohjeldatavat inimest ei taba. Iga elektrišokirelvast tehtav lask kantakse automaatselt relvas olevasse elektroonilisse logisse, kuhu läheb kirja laskude toimumisaeg ja kestus.

Samuti võimaldab politsei käsutuses olev taser erinevalt teistest elektrišokirelvadest teha sädemetesti nii, et padrunid on juba relva küljes. Sädemetest on lasueelne hoiatusega, mille puhul ründaja näeb elektrišokirelva sinist elektrisädet ning saab veel viimase võimaluse rünne lõpetada.

Seaduste kohaselt võib taserit kasutada tulirelva alternatiivina olukordades, kus inimelu on ründe tõttu ohus. Elektrišokirelvad on kasutusel ka vanglateenistuses, kus neid võib kasutada ka gaasi või nuia asemel. (Sakala)