Tudengid on igale linnale ehteks. Tudengid hoiavad nooruse rahutut pulssi tukslemas isegi siis, kui nad linnas ise midagi ei korralda. Tudengitele on hea viidata noortesõbraliku linna kontekstis, tudengid on abiks omavalitsuste edulugude vestmisel. Mida aga teevad tudengid siis, kui nad parasjagu ei õpi või ehteks ei ole? Mida muud kui elavad normaalset noore inimese elu või vähemasti püüavad seda teha. Kui aga pole kohta, mida ajutiseks koduks nimetada, siis pole see just teab mis kerge.