Akadeemia tudengid nägid elamiskoha leidmisega palju vaeva

Kaht Viljandi ühiselamut haldava mittetulundusühingu Tartu Üliõpilasküla IT- ja teenindusjuht Nevil Reinfeldt rääkis, et kõik ühiselamukohad on hõivatud ja järjekorras on veel kakskümmend tudengit. «Olukorra parandamiseks sulgesime Viljandis lühiajalise majutusega tegeleva hosteli Academus, mis asub Väike tänav 6, sellega tekitasime 19 voodikohta tudengitele juurde,» selgitas Reinfeldt. Teine ühiselamu on aadressiga Jakobsoni tänav 41. Teenindusjuhi hinnangul on Tartu ühiselamutes oodata sügisel muudatusi, sest osa üliõpilasi kolib ja loobub kohast, aga Viljandi tudengid on püsivamad.