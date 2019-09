«Saime innustust kolme aasta tagusest õnnestunud ettevõtmisest, kui ostsime Lossi tänav 42 kinnistu,» ütles osaühingu juhatuse liige Rein Kessler. Sellel aadressil asuvas hoonekompleksis on näiteks põgenemistuba Castle Escape. «Praeguseks on kõik Lossi tänava ruumid välja renditud ja leidsime, et on aeg uus äripind juurde võtta,» nentis arendaja.