Kui jalgratas on ukse ees, on sepp töökojas külarahvale abi pakkumas.

Võib öelda, et Kaido Pukk on sündinud, kasvanud ja elanud sepikojas, ning elu jooksul rüganud, nii et vähe pole. Praegu 71. aastat astuv mehemürakas võiks täies rahus jalad seinale sättida ja vilet lüüa. Ometi on see välistatud. Miks? Aga kes siis kiirel viljavõtuajal talumehe kombainile uue jupi meisterdab või mureliku memme kõpla ära teritab?