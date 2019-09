Surmaoht rööbastel. Videod nappidest pääsemistest

Selle aasta esimese kuue kuu jooksul on raudteel olnud 65 registreeritud intsidenti, millest kaks on lõppenud traagiliselt, vigastustega on inimesed pääsenud ühel korral. Kui mullu esimesel poolaastal oli rongi eest napilt pääsemiste arv 55, siis tänavu on see kasvanud.

"Lähtudes raudteeõnnetuste statistikast, näeme, et raudteeohutuse tase on aasta-aastalt paranenud," rääkis Elroni juhatuse esimees Merike Saks. "Kuigi sellel aastal on võrreldes mullusega traagiliste õnnetuste arv vähenenud, siis samal ajal on oluliselt kasvanud potentsiaalselt surmaga lõppevate õnnetuste arv raudteel – iseäranis tuleb rõhutada, et napilt pääsejad on järjest enam lapsed."

Raudtee-ettevõtted kutsuvad kõiki liikluses osalejaid üles tähelepanelikkusele ning ohutusnormide täitmisele, rõhutades, et kuigi raudtee-ettevõtted teevad kõik selleks, et luua turvalist liikluskeskkonda, on ohutuse tagamises põhiroll liikluses osalejal endal, sest raudteeohutust saavad tagada vaid kõik liikluses osalejad üheskoos.