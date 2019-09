Politsei otsib seoses Ülle kadumisega võõrast tumedat sõidukit

35-aastast Üllet pole nähtud pärast seda, kui ta 27. augustil kell 15.30 Viljandi vallas Veisjärve külas bussist maha astus ja kodu poole kõndima hakkas. Koju ta ei jõudnud.

Politsei pressiesindaja Kerly Virgi sõnul nüüd saanud selgeks naise liikumised alates arstilkäigust kuni bussist mahatulekuni.

«Sel ajajoonel ühtivad nii tunnistajate ütlused kui muud tõendid. Tunnistajatelt kogutud tõendid kinnitavad, et ta tuli bussilt maha,» lausus Virk. Tema sõnul tuvastati paaril lähipiirkonda jääval majal videokaamera ja nende salvestisi kontrolliti. Kaamerad olid andmekaitse seadusele kohaselt suunatud eravaldusi jälgima ning seetõttu Ülle võimalikku liikumist kaugemale jäävatel avalikel teedel näha ei olnud.

Virk rääkis, et politsei on saanud paar vihjet. Neid kontrolliti, kuid kahjuks need juhtumi lahendamisele kaasa ei aidanud. Samas on politsei Virgi sõnul Ülle kadumisele järgnenud päevadel teinud hulga toiminguid kõikvõimaliku uurimist edasiviiva info hankimiseks ja need on viinud kriminaalmenetluse alustamiseni. «Neil päevadel on politsei kogunud piisavalt tõendeid, mis viitavad, et Ülle kadumine ei olnud tõenäoliselt tema enda vaba tahe.» Siiski kinnitas Virk, et paralleelselt uurimistoimingutega jätkatakse otsinguid maastikul.

Vabatahtlike operatiivse otsingugrupi Operogi juht Aare Rüütel rääkis juba pühapäeva õhtul Sakalale kahtlusest, et asjaga võib seotud olla kellegi pahatahtlik tegevus. «Kui mulle pole ühtegi kõnet tulnud, siis tähendab see seda, et suure tõenäosusega ei ole naine läinud edasi ühtegi teed mööda kuhugi kaugemale,» kõneles Rüütel toona. «Millised variandid siis on jäänud? Ta võis saada mingi sõiduki peale või on ta endiselt selles piirkonnas ning me pole veel leidnud ei teda ega tema asju. Viis päeva ja mitte ühtegi leidu.»

Ülle on umbes 165 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on pruunid õlgadeni ulatuvad juuksed, mida ta on tavaliselt kandnud patsis. Jalas olid tal heledad püksid ja seljas sinise-valgetriibuline triiksärk, peas sinine peapael ja seljas väike seljakott. Kadumise hetkel seljas olnud riietus on näha pildil.