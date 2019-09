Ugala juubelihooaja avaõhtu toob peale 100-aastase lavale teatri naiste meeste bändi 

Pärast esietendust on pidu ansambliga Mahavok. Bänd astub korraldajate teatel Ugalas üles tantsulise erikavaga, viies publiku ajarännakule oma parimate palade saatel. Mahavok esineb koosseisus Heini Vaikmaa (kitarrid, klahvpillid ja elektroonika), Kalev Aas (klahvpillid), Raul Arras (basskitarr), Karl-Juhan Laanesaar (trummid) ja Taavi Vaikmaa (visuaalid). Solistid on Anet Vaikmaa ja Marten Kuningas.

Kavas on ka tantsulaager, kus tantsitakse muusikavideote eeskujul ja eestantsijaid silmas pidades. Eestantsijad on koreograafid-tantsijad Britt Kõrsmaa, Märt Agu ja Oliver Soomets ning üllatuskülalistena ka Ugala näitlejad.

Lavale on oodata eksklusiivset koosseisu Ugala Naiste Meeste Bänd. See ühendab nelja meest, Trad.Attack!-i trummarit Tõnu Tublit, kitarrivirtuoos Andre Maakerit, jalgpallikohtunikust trupijuhti Karl Kena ja näitleja Martin Milli, kelle elukaaslased töötavad Ugala teatris. Bändi moodustavad nad ainult üheks esinemiseks, et üllatada oma elukaaslasi, publikut ja ilmselt ka iseennast.