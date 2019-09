Luminor jätab tööle vaid ühe inimese

Veebruaris kirjutas Sakala, et Luminori pank sulgeb üle Eesti kontoreid, kuid toona ei olnud veel selge, kas ka Viljandi kontor on suletavate seas. Tookord oli plaan koondada üle Eesti umbes 130 töötajat. Nüüd on selge, et ka Viljandi Luminori kontor paneb septembris uksed kinni, avab selle asemel uudse iseteeninduskontori ning seetõttu kaotab töö neli inimest.