Uku keskuse SmartPOST-i pakiautomaadi juures keset päeva palju inimesi ei ole, ent olukord muutub, kui käes on tööpäeva lõpp.

Viljandlased on avaldanud sotsiaalmeedias pahameelt selle üle, et ühe firma pakiautomaadis on kaardimakse mitu korda tõrkunud ja teise juures peab paki kättesaamist pikalt ootama.