Kui 2002. aastal avas Nordea pank Viljandis oma esinduse, tundus paljudele pisut harjumatu, et seal ei saanud arveldada sularahaga ja õigupoolest polnud ka kontorit ning kliente ­ootas üks töötaja. Ajalool on vahel kalduvus korduda. Vähem kui kuu aja pärast sulgeb Nordea järglane Luminor Viljandis esinduse ja avab iseteeninduskontori, kus on sularahaautomaat ja kliendiarvuti ning kliente ootab üks töötaja. Ring on taas täis.