Kadunud naist pole leitud. Ainsatki niidiotsa samuti

«Hakkasime teda otsima teisipäeva õhtul ja otsingud kestsid hommikuni välja,» rääkis operatiivse otsingugrupi ehk Operogi juht Aare Rüütel. «Jätkasime järgmisel päeval ja otsime endiselt. Teda ei ole.»

Rüütli sõnul on kadumispiirkonnas ja kaugemalgi välja pandud üle 60 otsimiskuulutuse, aga seniajani pole tulnud ainsatki kõnet kelleltki, kes oleks näinud Üllet pärast bussilt mahatulekut.

«Kui mulle pole ühtegi kõnet tulnud, siis tähendab see seda, et suure tõenäosusega ei ole naine läinud edasi ühtegi teed mööda kuhugi kaugemale,» kõneles Rüütel. «Tavaliselt ma saan kõnesid ja suhteliselt palju isegi. Millised variandid siis on jäänud? Ta võis saada mingi sõiduki peale või on ta endiselt selles piirkonnas ning me pole veel leidnud ei teda ega tema asju. Viis päeva ja mitte ühtegi leidu.»

Rüütel kinnitas, et otsinguid jätkatakse seni, kuni Ülle leitakse.

«Teadaolevalt ei olnud tema käitumises mitte midagi, mis oleks viidanud sellele, et ta sooviks elust lahkuda või kadunuks jääda, ta oli motiveeritud elama,» rääkis Rüütel. «Sellisel juhul pidi midagi juhtuma. Kas sekkus mõni väline jõud või tervis.»

Naise telefon on välja lülitatud ning keegi lähedastest ega sõpradest pole temast midagi kuulnud.

Ülle on umbes 165 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on pruunid õlgadeni ulatuvad juuksed, mida ta on tavaliselt kandnud patsis. Jalas olid tal tumedad püksid ja seljas sinise-valgetriibuline triiksärk, peas sinine peapael ja seljas väike seljakott.

Otsijad paluvad kõigil, kes on Üllet pärast 27. augusti pärastlõunat näinud või kel on infot tema praegusest asukohast, anda sellest teada telefoninumbril 661 6776.

«Ehk siiski nägi teda keegi pärast bussi pealt mahatulekut kuskil teel liikumas – see annaks meile suuna,» lausus Aare Rüütel. «Praegu meil suund puudub. Otsime teda 360 kraadi ulatuses täpselt nii nagu mullu Mulgi vallas kadunuks jäänud Olevit. Toona käisid otsingud kuus päeva ja leidsime Olevi lõpuks üles.» (79-aastane Olev läks möödunud aastal kodulähedasse metsa kõndima ja jäi kadunuks. Tema surnukeha leiti metsast. Toimetus.)

Juhul kui keegi sõitis autoga piirkonnas, kus Ülle kadunuks jäi, ja tal on sellest päevast pardakaamera salvestis, siis seda paluvad otsijad kindlasti säilitada ning neile sellest teada anda.