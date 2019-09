Väärikate ülikool valmistub uut õppeaastat alustama

"Möödunud aastal tuli õppureid nii palju, et ühte ruumi ei mahtunudki ära," rääkis väärikate ülikooli eestvedaja Piret Aus. "Tänavu olen targem: broneeritud on kaks ruumi. Teises ruumis kuvame esineja suurele ekraanile, aga ta kindlasti käib ka ise selles ruumis ja näitab, et on päriselt olemas."