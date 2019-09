Viljandi linnapea: kuulake teiste arvamust, kuid valige lõpuks ikka ise

Head õpilased, lapsevanemad ja õpetajad! Soovin teile tarkusepäeval ilusat õppeaasta algust ja palju jõudu püstitatud eesmärkide saavutamisel. Kindlasti on see kõige erilisem päev esimesse klassi minejatele ja nende vanematele. Elus pole kuigi palju nii märgilisi sündmusi nagu esimene koolipäev. Tundke sellest päevast rõõmu ja püüdke võimalikult palju mälestusi luua – uskuge, aastate pärast on, mida meenutada.