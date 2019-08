Pühendunud lavastajast Tanel Jonasest sai Ugala loominguline juht

2010. aasta sügisel esietendus Vanemuise draamanäitleja Tanel Jonase esimene lavastus. Nüüd, üheksa aastat hiljem, valiti ta Ugala teatri loominguliseks juhiks. Pikaaegne vanemuislane on Ugalaga kokku puutunud varemgi, kuid see amet on talle täiesti uus.