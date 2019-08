Seisab jõude

«Viljandi linn ja Viljandi vald on kahe peale võrdsetes osades aktsiaseltsi Viljandi Veekeskus omanikud,» rääkis volikogus linnapea Madis Timpson. «Selle eesmärk oli veekeskuse rajamine, aga olukord on vahepeal muutunud, veekeskuse ehitab nüüd erainvestor. Ma ei ütle, et see aktsiaselts üle on, aga ta seisab jõude.»