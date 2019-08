Vaba mõte. Austa oma ülemust

Poliitikutel on nii Eestis kui ka mujal maailmas välja kujunenud käitumismustrid, millest oma tegevuses lähtuda. Üldjuhul tähendab see enne valimisi lubamist ja koalitsioonis olles rääkimist, et kõik on hästi, ning opositsioonis olles koalitsiooni mahategemist. Loomulikult on poliitikute ja erakondade esimene eesmärk oma maailmavaate selgitamine ja sellel põhinevate lubaduste täideviimine. Maailmavaade defineerib partei olemuse valijale ja valimislubadused täpsustavad seda. See on tõenäoliselt meile kõigile arusaadav. Millegipärast on aga Eesti inimeste usaldus poliitikute vastu pealtnäha üsna väike. Isegi siis, kui maailmavaated ühtivad.