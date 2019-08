Filmiarvustus. Kui mu ema seda näeks!

Mis seal salata, komöödiafilmi alamžanrite ampluaa on tänapäeval lai kui Ülemiste keskuse parkla. Nii nagu iga asfaldile maalitud valge ruudu sisse mahub üks auto, on oma pesake eri laadi naerutajate tarvis. Kõik treileritesse ja promotekstidesse surutud jaburad määratlused, nagu "hoogne", "hullutav", "pöörane" või "ropult naljakas", on aga sama informatiivsed, kui oleks inimesele katse koera kombel elektriposte ja tee servas konutavate autode rehve nuuskida. Märksa lihtsam on oma maitse-eelistus määratleda konkreetsete tegijate järgi. Üks ihaleb Woody Alleni nukramaigulist satiiri, teine möirgab naerda kadunud Leslie Nielseni absurdinaljade peale. Õiget või valet valikut pole olemas.