Põhja-Sakala vallavolikogu liikmed kogunesid eile õhtul istungile teadmises, et suure tõenäosusega antakse menetlusse umbusaldusavaldus vallavanem Tõnu Aavasalu vastu ning õhus on võimalus, et aastaid omavalitsust tüürinud mees tehaksegi varsti ametist priiks. Sakala trükkimineku ajaks polnud siiski veel selge, mis avaldusest sai ning kuidas protsess edasi kulgeb.