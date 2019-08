Mäest alla voolav vesi on Uueveski silla ära kulutanud

Viljandi linnavalitsuse ehituse peaspetsialist Jaan Lukas ütles, et suurvesi on Uueveski silla kindlustused ära uuristanud. «Need tuleb lõhkuda, alt ära täita ja uuesti ehitada,» lausus ta ja selgitas, et silla alused seinad on ehitatud maakivist, nii et see ei ole truup, vaid on tunnel. «See on vana aja sild, tänapäeval selliseid enam ei tehta,» lisas Lukas.